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Стекло | Трейлеры
о фильме: кадры: 10 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 11.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Стекло
Оригинальное название: Glass
Прокат в России фильма "Стекло": 17 января 2019 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Стекло":
Кинокомикс М. Найта Шьямалана, объединение героев лент «Неуязвимый» и «Сплит».
В ролях: Сара Полсон, Брюс Уиллис, Аня Тейлор-Джой, Джеймс Макавой, Сэмюэл Л. Джексон.
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