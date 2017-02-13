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Призрак в доспехах | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 13.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Призрак в доспехах
Оригинальное название: Ghost in the Shell
Прокат в России фильма "Призрак в доспехах": 30 марта 2017 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Голливуд » Экранизации
О фильме "Призрак в доспехах":

Игровая экранизация культового японского киберпанка, который уже был экранизирован в виду нескольких полнометражных и сериальных анимаций.

По сюжету, два аугментированных детектива пытаются поймать таинственного хакера.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Такеши Китано.

Режиссёр: Руперт Сандерс.

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Призрак в доспехах:

Призрак в доспехах
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 24
трейлеры: 19

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