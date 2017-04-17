Рецензия: Финал: Пока-пока

Роман КОРНЕЕВ , 17 апреля 2017

Согласно традициям современного сериалостроения, «Девчонки» сделали всё, чтобы заколотить последний гвоздь в собственную крышку гроба. Если в пятом сезоне Лена Данхэм произвела на свет целых два приличных и, главное, идущих на пользу сериалу эпизода, и на этом явно надо было заканчивать, то в финальном, шестом, сразу началось то самое, чего мы не знали, и не хотели спросить. Перед нами Ханна Банана и девочки на грани и за гранью отчаяния.

Нет, какие-то мелкие эпизоды вроде финала интервью с писателем или внезапного уличного знакомства Рэя ещё как-то напоминали прежних «Гёрлзов», но в остальном обгорелая Лена Данхем в общем осталась тем единственным запоминающимся, зачем вообще стоило этот затяжной и мучительный финал смотреть. То, что когда-то начиналось как невыразимая лёгкость бытия с сиськами наголо, под конец выродилась в такую смертную тоску, что хотелось посмотреть автору в глаза и спросить, мадемузель, вы точно уверены, что мы обязаны работать вашим коллективным психоаналитиком? Потому что это было ужасно занудно, чудовищно уныло и просто печально. Печально смотреть, как некогда интересные персонажи всем коллективом и вразброс превращаются в тряпку.

Собственно большая часть итогового сезона — это такое последовательное прощание, по персонажу на серию: с Марни, Джессой, Адамом, Шошанной, Рэем, Элайджей и мамой с папой. Причём каждая из прощалок, растянутая на целую серию, в итоге заканчивается ничем в лучшем случае, а в худшем — чем-то настолько внезапным, что потом приходится отдельно объяснять, что же это было, как в случае с Адамом Драйвером.

Теоретически, это должен был получиться сезон о том, как Ханна внезапно родила ребёнка от случайного «инструктора по водным лыжам» (что странно, ведь он явно был инструктором по сёрфингу), и тут как бы внезапно осознала, что пора взрослеть и всё такое. На деле же вышла прохладная былина о том, как все персонажи успели повзрослеть, даже Элайджа, даже Шошанна, и только создательница сериала как была оголтелой феминисткой с лишними килограммами и пунктиком на экранной демонстрации собственных телес, так в общем-то ею и осталась, только водраст уже совсем не подростковый. Она не знает, куда эту историю вообще можно двинуть, и потому не двигает её никуда, отправляя по очереди всех своих персонажей в закат.

Единственной же по-настоящему смешной и милой серией оказалась вполне себе ностальгическая (и такая же вставная) залипуха про внезапно вернувшегося Адама. Ну, и ещё более вставная автопародия с фильмом. Так сказать, на вынос тела. Право, если бы все сериалы заканчивались вовремя, это была бы другая, лучшая вселенная, которую мы просто не заслужили.