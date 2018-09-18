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Название фильма: Девушка, которая застряла в паутине

Оригинальное название: Girl in the Spider's Web

О фильме "Девушка, которая застряла в паутине":

Клэр Фой в продолжении «Девушки с татуировкой дракона» про юную хакершу Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумкивста, попавших в паутину заговоров и коррупции, а также таинственной гостьи из прошлого Лисбет.