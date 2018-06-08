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Девушка, которая застряла в паутине | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 08.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Девушка, которая застряла в паутине
Оригинальное название: Girl in the Spider's Web
Прокат в России фильма "Девушка, которая застряла в паутине": 8 ноября 2018 года
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Триллеры
О фильме "Девушка, которая застряла в паутине":

Клэр Фой в продолжении «Девушки с татуировкой дракона» про юную хакершу Лисбет Саландер и журналиста Микаэля Блумкивста, попавших в паутину заговоров и коррупции, а также таинственной гостьи из прошлого Лисбет.

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Девушка, которая застряла в паутине:

Девушка, которая застряла в паутине
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 3

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