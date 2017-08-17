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Девушка по вызову | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

2 сезон, трейлер New :: 17.08.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Девушка по вызову
Оригинальное название: Girlfriend Experience
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Девушка по вызову":

Сериальная версия одноимённого фильма Стивена Содерберга, которая расскажет о начале карьеры главной героини. Сыграла её Райли Кио.

Режиссёры: Лодж Керриган, Эми Сейметц. Сам Содерберг в качестве продюсера.

Композитор: Шэйн Каррут.

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Девушка по вызову:

Девушка по вызову
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 5
трейлеры: 1

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