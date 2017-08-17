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Девушка по вызову | Трейлеры
о сериале: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
2 сезон, трейлер New :: 17.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Девушка по вызову
Оригинальное название: Girlfriend Experience
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Девушка по вызову":
Сериальная версия одноимённого фильма Стивена Содерберга, которая расскажет о начале карьеры главной героини. Сыграла её Райли Кио.
Режиссёры: Лодж Керриган, Эми Сейметц. Сам Содерберг в качестве продюсера.
Композитор: Шэйн Каррут.
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