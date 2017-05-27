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Одарённая | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 27.05.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Одарённая
Оригинальное название: Gifted
Прокат в России фильма "Одарённая": 1 июня 2017 года
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О фильме "Одарённая":
Главный герой воспитывает необыкновенно одарённую племянницу. Но однажды про её способности узнаёт его мать и решает отобрать у него ребёнка.
В главной роли: Крис Эванс. Режиссёр: Марк Уэбб.
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