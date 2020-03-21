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Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045 | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Финальный трейлер New :: 21.03.20
Название фильма: Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
Оригинальное название: Ghost in the Shell SAC_2045
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О фильме "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045":
«Нетфликс» представляет очередную попытку перенести франшизу «Призрак в доспехах» на современные (читай — американские) рельсы. Бывшие члены Отряда 9 колесят по послевоенным Соединённым Штатам, где сталкиваются с опасным постчеловеком, превосходящим киборгов.
Режиссёры: Синдзи Арамаки (сериал «Призрак в доспехах: Синдром одиночки»), Кэндзи Камияма («Яблочное зёрнышко»).
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