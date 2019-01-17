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Охотники за привидениями 3 | Трейлеры
Тизер New :: 17.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Охотники за привидениями 3
Оригинальное название: Ghostbusters 3
Планы выпуска: 2020 год
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... » Фантастика
О фильме "Охотники за привидениями 3":
Джейсон Рейтман, игнорируя женский спин-офф 2016 года, представляет прямой сиквел «Охотников за привидениями» и «Охотников за привидениями 2».
В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд.
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16 января, среда
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