Рецензия: Синие таблеточки

Роман КОРНЕЕВ , 6 октября 2017

Роман «Игра Джеральда», с одной стороны, — это типичный роман Стивена Кинга со всеми этими отсылками к другим романам, достаточно ломовой моралью и наличием в сюжете совершенно вставных элементов чисто для красоты, и «Нетфликс», заказывая эту экранизацию, должен был понимать, что тут могут быть проблемы, поскольку режиссёр Майк Фланаган («Уиджи») в общем не настолько визионер, чтобы одним движением брови с этой всей мешаниной разобраться. Исходя из этого же назначения от реджи требовалось снять всё-таки в первую очередь герметический триллер, а потом уже феминистскую драму (иначе назначили бы какую-нибудь Карин Кусаму, щас это модно), но в итоге получилось совсем не это, и очевидным образом именно роль материала тут главенствовала.

Согласно формальному (и очень лаконичному) сюжету семейная пара прибывает в безлюдный коттеджный посёлок с целью предаться там ролевым играм. Не сильно жаждущая того главгероиня при этом оказывается прикованной наручниками к спинке кровати, а муж — валяющимся на полу после сердечного приступа трупом. Пока жена пытается выбраться, вокруг неё бродят собаки и маньяки, в голове говорят голоса, а воспалённое сознание мучают картины совращения собственным папашей во время затмения (видимо, совпадение выхода фильма с недавним затмением в США тоже неслучайно).

Но это на бумаге. По факту же Карла Гуджино в тщательно наглаженной комбинашке выглядит не жертвой коварного мужа и обстоятельств, а вполне себе дебёлой милфой, со скуки жаждущей уже хоть каких-нибудь утех, и недовольной разве что тем, что мужчинка без синенькой таблеточки не могёт, а там где у Кинга сердечному приступу предшествует удар по яйцам, в фильме — лишь традиционные супружеские обвинения в импотенции. В общем, сколько режиссёр не расставляет предметы по площадке (то есть это такой квест с наручниками), фильм от этого не перестаёт быть таким телеспектаклем в дурном бродвейском стиле, где актёры по очереди поворачиваются к зрителю и произносят очередной монолог.

По сути, на триллер тут работает только собачка, потихоньку жрущая муженька в уголку, тогда как все эти голоса (причём «подруга» заменена на мужа, что окончательно превращает всё в затяжную семейную свару), затмения, папаши, юные версии главгероини и главное пресловутый некрофил настолько статичны и неинтересны, что поневоле начинаешь задумываться о том, что там у героини с психикой, но это не работает от слова «никогда», изображать психоаналитика выдуманного персонажа так же скучно, как болеть на шахматном матче. Ко всему ещё режиссёр тщательно купирует все острые моменты — и папаша никого не совращал, а так, на коленки посадил, и муженёк так, лох педальный, и фиксация на получении страховки привносит в финал какую-то странную нотку сомнений, а не замочила ли героиня муженька, представив всё остальное так, как нам показали, в общем, замусолена любая попытка высказывания, а реального триллера с разбитым стаканом во всём фильме — на недлинную короткометражку, в то время как уровень бродвейской драмы получился даже не на уровне второго акта «Трамвая желание».