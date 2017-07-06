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Геошторм | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-катастрофа Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 06.07.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Геошторм
Оригинальное название: Geostorm
Прокат в России фильма "Геошторм": 19 октября 2017 года
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» Блокбастеры » Фильм-катастрофа
О фильме "Геошторм":

В будущем технологии способны контролировать погоду, но однажды они ломаются. Один главный герой отправляется в космос, чтобы их починить, а другой обнаруживает и пытается разоблачить заговорщиков, желающих смерти президенту.

В ролях: Джерард Батлер, Энди Гарсия, Эд Харрис.

Продюсер: Джерри Брукхаймер.

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Геошторм
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