|
Гемини | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 25.07.19
Название фильма: Гемини
Оригинальное название: Gemini Man
Прокат в России фильма "Гемини": 10 октября 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Гемини":
Уилл Смит в боевике Энга Ли о противостоянии спецагента и его более молодого клона.
В ролях: Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстед. Сценаристы: Дэвид Бениофф, Эндрю Никкол. Продюсеры: Джерри Брукхаймер, Джеймс Лесситер.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Гемини:
Король Лев: Жизнь это плоский круг
Галерея: Comic-Con 2019
Анна: Белый воробей
Мёртвые не умирают: Молодым тут не место
Очень странные дела: 3 сезон: Мелкие в опасности
Ведьмак, Witcher new
» Тизер
24 июля, среда
23 июля, вторник
|
|
|
|
|
«Король Лев», рецензия «Человек-паук: Вдали от дома», рецензия Comic-Con 2019, фоторепортаж «Анна», отзыв «Люди в чёрном 4», рецензия «История игрушек 4», отзыв «Дитя робота», отзыв «Чернобыль», отзыв «Очень странные дела», 3 сезон, отзыв «Курск», рецензия «Тьма», 2 сезон, отзыв «Мёртвые не умирают», отзыв