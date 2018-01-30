|
Ночные игры | Трейлеры
Русский TV-ролик New :: 30.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Ночные игры
Оригинальное название: Game Night
Прокат в России фильма "Ночные игры": 22 февраля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Ночные игры":
Джейсон Бейтман и Рэйчел Макадамс в криминальной комедии про группу друзей, решивших устроить игру в похищение.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Ночные игры:
Новинки февраля: «Короче», «50 оттенков свободы», «Охота на воров», «Чёрная пантера» и оскароносники
Бэтмен: Готэм в газовом свете: Овсянка, сэр
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти: Прибежали
Форма воды: Мальчик из воды
Движение вверх: Мюнхен
Немой, Mute new
30 января, вторник
Том Хэнкс сыграет легендарного американского телеведущего Фреда Роджерса в биографической картине «Ты мой друг»...
Студия Lionsgate начала переговоры с Сэмом Раими, которому предложено режиссёрское кресло экранизации фэнтези-романов американского писателя Патрика Ротфусса «Хроника...
Немецкий режиссёр и сценарист Михаэль Ханеке в сотрудничестве с продюсерской компанией FremantleMedia’s UFA Fiction разработает драматический сериал-антиутопию «Книга...
Бен Кингсли, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Ганди», сыграет вместе с Моникой Белуччи в шпионском триллере «Паук в паутине»...
Январь оказался невероятно щедр на трейлеры. Много жанрового кино. Netflix показала первый трейлер криминальной драмы «Семь секунд»...
» TV-ролик
Танки new
29 января, понедельник
В воскресенье, 28 января, в Нью-Йорке прошла торжественная церемония вручения самой престижной американской музыкальной премии — «Грэмми»...
Главной дилеммой прошедшего уикенда был вопрос, сменится ли лидер и насколько сильно главный тяжеловес января продвинется в сторону трёх миллиардов...
|
|
|
|
|
«Бегущий в лабиринте 3», отзыв «Форма воды», рецензия «Тёмные времена», рецензия «Движение вверх», рецензия «Скиф», рецензия «Три биллборда», отзыв «Большая игра», рецензия Мульсериал «Бэтмен: Готэм в газовом свете», отзыв Золотой глобус 2017, фото «Приключения Паддингтона 2», рецензия Новинки февраля: оттенки серого и «Оскар», обзор