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Главный герой | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 14 | трейлеры: 23 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Русский отрывок 2 New :: 17.08.21
Название фильма: Главный герой
Оригинальное название: Free Guy
Прокат в России фильма "Главный герой": 12 августа 2021 года
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... » Пародии
О фильме "Главный герой":
Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити в экшн-комедии Шона Леви об NPC в компьютерной игре, который получает шанс стать героем.
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