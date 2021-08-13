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Главный герой | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 14 | трейлеры: 21 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Русский отрывок New :: 13.08.21
Название фильма: Главный герой
Оригинальное название: Free Guy
Прокат в России фильма "Главный герой": 12 августа 2021 года
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О фильме "Главный герой":
Райан Рейнольдс и Тайка Вайтити в экшн-комедии Шона Леви об NPC в компьютерной игре, который получает шанс стать героем.
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