Рецензия: Я и мой парень

Роман КОРНЕЕВ , 12 августа 2021

«Главный герой» с самого начала представлялся таким забавным, но очень легковесным мэшапом «Ночи в музее», «Дня сурка», «Мистера и миссис Смит» и новомодного жанра лит-РПГ. Главный герой по имени Парень с малахольным видом бродит по локации, терпеливо получает по щам от игроков в компьютерную игру, неписью в которой он является, после чего однажды решает стать крутым и взять собственную судьбу в свои руки. Но ковид и покупка «Фоксов» всемогущим «Диснеем» отложили премьеру, новизна концепта подыстрепалась и подызносилась, так что длинное начало про кофе и золотую рыбку уже не воспринимается на экране ни как что-то свежее, ни как что-то смешное.

По сути, из всей этой истории единственным достаточно оригинальным выглядел в последний момент выстреливший из недр пиар-отделов «Диснея» мосластый Парень 2 с традиционными для Вайтити шутками про качков, ну и, куда же без них, отсылочками к MCU. Оригинально, свежо, смешно, но на этом весь фильм было не вытянуть, потому, наверное, первая треть экранного времени проходит в каком-то напряжении, как будто и зритель не верит в успех фильма, и актёры на экране как будто слишком натужно шутят (а для отечественного зрителя ещё и слишком много ассоциаций с «Майором Громом»), а весь флёр лит-РПГ и вовсе исчерпывается парой ассоциаций с «Первым игроком», а то и, простите, «Вратарём галактики». Однако по мере продвижения сюжета внезапно выясняется, что кино вовсе не об этом, и даже вечно хохмящий персонаж Вайтити тут вовсе не главный узел проблем.

Основной пласт сюжета проявляется не сразу: постепенно, в небольших диалогах Парня с Приятелем, в постоянных столкновениях с главгероиней и её кожаными штанцами, мы начинаем прозревать, что перед нами кибермелодрама в стиле фильма «Она», только не меланхоличная, а напротив, развесёлая. Тут очень подробно прописанная арка сначала знакомства, потом заинтересованности, а потом и влюблённости Милли и Парня. Знаете, все эти качельки-марожынки, первый поцелуй, ух. Мелодрама-мелодрама.

И именно через эту мелодраму в зале сначала раздаются первые смешки, а потом первые умилительные возгласы. И контраст Молотов Гёрл тут работает, и закадровый френдзонщик аккуратно, не раздражая, маячит, опять же Шон Леви лучше умеет вот в такие шутки, чем в бесконечные падения с высоты. Да, это вам не сериал «Разрабы», особого киберпанка здесь и не ожидалось, но лёгкая грустинка в происходящем и несколько моментов, когда Парень становится серьёзен, действительно придают происходящему известную глубину на фоне общего балагана. Да, в наше время дети предпочитают мочить, а не наблюдать за красотами дивного нового мира, а игростримеры (смешное камео Татума) заполонили ютуб, но разве нельзя помечтать о том, что инди-игры действительно когда-нибудь победят трипл-эй с их бесконечной копипастой, а неписи когда-нибудь станут как мы, разумными. Ну, если считать нас самих разумными, конечно.