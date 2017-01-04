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Название фильма: Основатель

Оригинальное название: Founder

О фильме "Основатель":

Биографический фильм о Рэе Кроке, который однажды выкупил права на брэнд "Макдональдс" и в итоге создал ресторанную империю в таком виде, в каком все её знают.

В главной роли: Майкл Китон.

Режиссёр: Джон Ли Хэнкок.