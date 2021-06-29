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Основание | Трейлеры
о сериале: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 29.06.21
Название сериала: Основание
Оригинальное название: Foundation
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Основание":
Сценарист Дэвид Гойер и режиссёр Руперт Сандерс (игровой «Призрак в доспехах») представляют экранизацию серии романов Айзека Азимова об Основании, организации математика Гэри Селдона, который при помощи изобретённой им науки «психоистории» и т.н. «Плана Селдона» предсказал падение и возрождение Галактической Империи, на протяжении тысячелетия тайно и явно формируя события, составляющие историю завоевавшего космос человечества.
В главной роли: Джаред Харрис.
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