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Иностранец | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 09.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Иностранец
Оригинальное название: Foreigner
Прокат в России фильма "Иностранец": 9 ноября 2017 года
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О фильме "Иностранец":
Ирландская республиканская армия совершает теракт и убивает дочь главного героя. Он мстит.
В ролях: Джеки Чан, Пирс Броснан.
Режиссёр: Мартин Кэмпбелл.
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