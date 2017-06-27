  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  
ММКФ 2017: фото красной дорожки открытия

Иностранец | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 27.06.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube



 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Иностранец
Оригинальное название: Foreigner
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Экшн
О фильме "Иностранец":

Ирландская республиканская армия совершает теракт и убивает дочь главного героя. Он мстит.

В ролях: Джеки Чан, Пирс Броснан.

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
Человек-паук: Возвращение домойТёмная башняПланета обезьян: ВойнаГадкий я 3Трансформеры 5: Последний рыцарьДюнкеркВзрывная блондинкаЧёрная пантера
Недавние громкие новинки:
Трансформеры 5: Последний рыцарьПроповедникТачки 3МумияНелюбовьЧудо-женщинаПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиЧужой: Завет

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Экшн":
Иностранец Трейлер
Взрывная блондинка Отрывок 2
» Отрывок
» Русский трейлер 2
» Русский трейлер
Рейд: Пуля в голове Русский трейлер
» Трейлер
Взрывная блондинка Международный трейлер
» Трейлер 2
Секретный агент Русский трейлер
Форсаж 8 Отрывок
» Русский трейлер 3
Взрывная блондинка Трейлер R
Форсаж 8 Трейлер 2
» Русский трейлер 2
 
Новые трейлеры:
Иностранец Трейлер
Оно приходит ночью Русский трейлер
Тёмная башня О съёмках
Синяя бездна Русский трейлер
Блеск Трейлер
Идеальный голос 3 Трейлер
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса Русский трейлер 2
Легенда о Коловрате Трейлер 2
Сильнее Трейлер
Игра престолов Трейлер 2, сезон 7
Единственный живой парень в Нью-Йорке Трейлер
До костей Трейлер
Американский убийца Трейлер R
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса Трейлер 2
Счастливого дня смерти Трейлер
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июнь июль август сентябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Иностранец:

Иностранец
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка открытия
22 июня в российской столице открылся 39-й Московский кинофестиваль. В основной конкурсной программе кинофорума примут участие 13 фильмов

Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика
Бэй прекрасно осознаёт, насколько тупое кино снимает, и быстро переходит к неприкрытой самопародии

Лучше звоните Солу: Сезон 3: Разрушитель
Джимми снова пускается во все тяжкие, окончательно разочаровываясь в людях и себе, остаётся сделать всего один шаг к настоящему Солу Гудману

Фарго: Дело о двухцентовой марке
Начиная с четвёртой сериал внезапно становится совсем другим: кардинально меняется темп, начинается развесёлая резня и жесть

Антропоид: Грубая работа
Когда фильму требуется выжать из зрителя эмоцию, он прибегает к самым пошлым способам, одних персонажей заставляя читать вслух Шекспира, других – играть печальную мелодию на скрипке
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Иностранец, Foreigner new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

26 июня, понедельник
Ролики россыпью: «Игра престолов», «Легенда о Коловрате», «Идеальный голос 3»
Пока в кинотеатрах одни блокбастеры, у нас блокбастеры только в сериалах...
Трейлеры, кадры, постеры:

Игра престолов
Игра престолов, Game of Thrones
постеров: +1
» Трейлер 2, сезон 7

Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
кадров: +55

Тёмная башня
Тёмная башня, Dark Tower
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
» О съёмках

Планета обезьян: Война
Планета обезьян: Война, War for the Planet of the Apes
Прокат в России: 13 июля 2017 года
постеров: +1, кадров: +24

Лучшие комментарии:
Трансформеры 5: Последний рыцарь : Который блин уже раз. | badgary
Каждый раз идя на Трансов, все надеюсь, что с такой благодатной темой нельзя до бесконечности садиться в лужу... далее

25 июня, воскресенье
Бокс-офис США: 23-25 июня, «Трансформеры» обваливаются
Нетерпимость изрядной части американских зрителей к вымученным продолжениям долгоиграющих франчайзов...
5 лучших роликов недели: трибьют Цою, краски в макро и Нью-Йорк в кино
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Синяя бездна, 47 Meters Down new
постеров: 2, кадров: 30
» Русский трейлер

Блеск, Glow new
постеров: 2, кадров: 19
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

ММКФ 2017, фоторепортаж с красной дорожки . «Трансформеры 5», рецензия . «Тачки 3», рецензия . «Мумия», отзыв . Сериал «Американские боги», отзыв . «Нелюбовь», рецензия . «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв . «Антропоид», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . Сериал «Карточный домик», отзыв . Кинотавр 2017, фоторепортаж . «Чудо-женщина», рецензия .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Антропоид", "Тачки 3", "Мумия", "Очень плохие девчонки", "Холодное танго", "Пираты Карибского моря 5", "Весь этот мир"
Новинки кино 2017: "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Планета обезьян: Война", "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   