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Иностранец | Трейлеры
Трейлер New :: 27.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Иностранец
Оригинальное название: Foreigner
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О фильме "Иностранец":
Ирландская республиканская армия совершает теракт и убивает дочь главного героя. Он мстит.
В ролях: Джеки Чан, Пирс Броснан.
Режиссёр: Мартин Кэмпбелл.
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