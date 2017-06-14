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Коматозники | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 14.06.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Коматозники
Оригинальное название: Flatliners
Прокат в России фильма "Коматозники": 28 сентября 2017 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Коматозники":
Студенты-медики экспериментируют со смертью ради новых ощущений, пока с ними не начинают происходит жуткие вещи.
В ролях: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Кифер Сазерленд.
Режиссёр: Нильс Арден Оплев.
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