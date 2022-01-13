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Фальшивомонетчик, День флага / День флага | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Русский отрывок 2 New :: 13.01.22
Название фильма: Фальшивомонетчик
Оригинальное название: Flag Day
Прокат в России фильма "Фальшивомонетчик": 13 января 2022 года
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» Голливуд » Криминальные
О фильме "Фальшивомонетчик":
Дочь Шона Пенна Дилан Пенн в криминальной мелодраме Шона Пенна о сложных взаимоотношениях отца-фальшивомонетчика и его дочери-журналистки. Основано на реальных событиях.
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