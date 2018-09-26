|
Человек на Луне | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 26.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Человек на Луне
Оригинальное название: First Man
Прокат в России фильма "Человек на Луне": 11 октября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
О фильме "Человек на Луне":
Байопик о жизни американского астронавта Нила Армстронга и о легендарной высадке на Луну 20 июля 1969 года.
В ролях: Райан Гослинг, Клэр Фой.
Режиссёр: Дэмиен Шазелл.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Человек на Луне:
Проклятие монахини: Миссия в Румынии
Простая просьба: Привет, мамы
Мэнди: Эпохальное
Касл-Рок: Генри Дивер, эсквайр
Галерея: Кинофестиваль в Торонто 2018
25 сентября, вторник
24 сентября, понедельник
Отечественный уикенд впервые за полтора месяца оторвался от суммы в полмиллиарда сборов, случилось это благодаря успешному старту новичка — им стало...
|
|
|
|
|
«Проклятие монахини», рецензия «Хищник», отзыв Сериал «Касл-Рок», отзыв «Простая просьба», рецензия «Мэнди», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Третья волна зомби», отзыв «Альфа», отзыв «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Тёмные отражения», рецензия «Первая реформатская церковь», отзыв