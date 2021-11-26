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Финч | Трейлеры
О съёмках New :: 26.11.21
Название фильма: Финч
Оригинальное название: Finch
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Финч":
Том Хэнкс в герметической постапокалиптической мелодраме про оставшегося в одиночестве инженера, совершающего своё последнее путешествие по Америке в компании собаки и двух роботов.
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