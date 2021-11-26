  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Финч | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

О съёмках New :: 26.11.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Финч" (2)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Финч
Оригинальное название: Finch
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Фантастика
О фильме "Финч":

Том Хэнкс в герметической постапокалиптической мелодраме про оставшегося в одиночестве инженера, совершающего своё последнее путешествие по Америке в компании собаки и двух роботов.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
DC Лига СуперпитомцыЗверопой 2Kingsman: НачалоДом ГуччиАллея кошмаровЭнкантоМатрица: ВоскрешениеВечные
Недавние громкие новинки:
ВечныеОхотники за привидениями: наследникиОчень странные делаВеном 2Хэллоуин убиваетНе время умиратьДюнаХолодный расчёт

Ролики в разделе "Фантастика":
Финч О съёмках
Падение Луны Русский тизер-трейлер
Охотники за привидениями: наследники Русский финальный трейлер
» Русский международный трейлер
Финч Трейлер
Падение Луны Тизер-трейлер
Охотники за привидениями: наследники Отрывок 2
» Международный трейлер
» Русский трейлер 3
Дюна Финальный трейлер
Матрица: Воскрешение Промо-ролик
Дюна Подкаст «Мы ругаем»
» О съёмках 3
Предупреждение Трейлер
Дюна О съёмках 2
  
Новые трейлеры:
Финч О съёмках
Трагедия Макбета Тизер 2
DC Лига Суперпитомцы Русский трейлер
» Трейлер
Соколиный глаз Промо-ролик
Вестсайдская история О съёмках
Зверопой 2 Русский финальный трейлер
» Финальный трейлер
Ковбой Бибоп О съёмках
Kingsman: Начало Минутный TV-ролик
Вестсайдская история Минутный TV-ролик
Дом Гуччи Отрывок 3
» О съёмках 2
Аркейн Русский трейлер
» Финальный трейлер
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2021 ноябрь декабрь 2022 январь февраль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Финч:

Финч
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Охотники за привидениями: наследники: За дедов

Новые «Охотники за привидениями» — фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок, которые всё ещё свежи в памяти

Энканто: Касита в опасности
В развязке детский музыкальный мультфильм оказывается пиксаровского уровня драмой, которая способна обсуждать сложные моральные дилеммы

Аркейн: Переворачивая игру
С этим сериалом будут сравнивать всё, что касается анимационных экранизаций видеоигр

Основание: Братец Кролик и братец Лис
Проюсера очевидным образом не интересует оригинальный сюжет, и даже повесточка ему скучна, он занят исключительно тупыми вотэтоповоротами

Прошлой ночью в Сохо: Сделать красиво
Эдгар Райт занимается игрой в форму, как некогда в «Скотте Пилигриме», но не замечает большие проблемы со сценарием
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Финч, Finch
» О съёмках

Трагедия Макбета, Tragedy of Macbeth
» Тизер 2

25 ноября, четверг

DC Лига Суперпитомцы, DC League of Super-Pets new
постеров: 2, кадров: 9
» Русский трейлер
» Трейлер

Зверопой 2, Sing 2
» Русский финальный трейлер
» Финальный трейлер

Соколиный глаз, Hawkeye
» Промо-ролик

Вестсайдская история, West Side Story
» О съёмках
» Минутный TV-ролик

Лучшие комментарии:
Аркейн : Не зацепило вообще | BadGary
Странное дело. Я очень обрадовался когда увидел, что выпустили фэнтези этой вселеннной. Ну, думаю, увижу мир меча и магии... далее

24 ноября, среда
Трейлеры, кадры, постеры:

Ковбой Бибоп, Cowboy Bebop
» О съёмках

23 ноября, вторник

Kingsman: Начало, King's man
» Минутный TV-ролик

Дом Гуччи, House of Gucci
» Отрывок 3
» О съёмках 2
» О съёмках
» Отрывок 2
» Отрывок

22 ноября, понедельник
Бокс-офис США: «Охотники за привидениями: Наследники» против «Вечных»
За океаном старт «Охотников на привидениями: наследники» должен был удержать валовую кассу уикенда от падений...
Трейлеры, кадры, постеры:

Аркейн, Arcane new
постеров: 1, кадров: 11
» Русский трейлер
» Финальный трейлер

Колесо Времени, Wheel of Time

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Аркейн», отзыв . «Охотники за привидениями: наследники», рецензия . «Вечные», рецензия . «Последняя дуэль», отзыв . «Спенсер», отзыв . «Не время умирать», подкаст . «Красное уведомление», отзыв . «Утреннее шоу», 2 сезон, отзыв . «Французский вестник», отзыв . «Прошлой ночью в Сохо», отзыв . Сериал «Основание», отзыв . «Энканто», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2020 2021 Отзывы Соцсети WIKI  

Афиша кино: "Энканто", "Прошлой ночью в Сохо", "Обитель зла: Раккун-Сити", "Вечные", "Последняя дуэль", "Небо", "Французский вестник", "Король Ричард"
Новинки кино 2021: "Дом Гуччи", "Лётчик", "Охотники за привидениями: наследники", "Вестсайдская история", "Матрица: Воскрешение", "Оленьи рога", "Человек-паук: Нет пути домой", "Зверопой 2", "Последний Богатырь 3: Посланник Тьмы"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   