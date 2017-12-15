«Кинотавр» не будет пересекаться с Чемпионатом мира по футболу в 2018 году Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил даты проведения в 2018 году. Киносмотр пройдёт в Сочи с 3 по 10 июня...

Объявлены номинанты на премию киноактёров Гильдия киноактёров США объявила номинантов на свою ежегодную награду...

Звезда «Очень странных дел» сыграет в хорроре Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» Финн Вулфард сыграет вместе с Маккензи Дэвис одну из главных ролей в фильме кинокомпании Amblin...