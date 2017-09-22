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Фердинанд | Трейлеры
Русский трейлер New :: 22.09.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Фердинанд
Оригинальное название: Ferdinand
Прокат в России фильма "Фердинанд": 21 декабря 2017 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Фердинанд":
Домашний бык Фердинанд внезапно попадает арену, где ему предстоит сразиться со знаменитым тореодором. Остаётся планировать побег.
Режиссёр: Карлос Салдана. В российской версии главного героя озвучил Юрий Колокольников.
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