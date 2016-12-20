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Заборы | Трейлеры

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Отрывок New :: 20.12.16 ссылка на ролик

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Название фильма: Заборы
Оригинальное название: Fences
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» Голливуд » Драмы
        ... » Экранизации
О фильме "Заборы":

Экранизация пьесы Огаста Уилсона по его же сценарию.

Отец пытается бороться с межрасовыми предрассудками в Штатах 50-х годов, одновременно пытаясь обеспечить свою семью.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Виола Дэвис. Режиссёр сам Дензел Вашингтон.

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Заборы:

Заборы
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

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