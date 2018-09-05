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Фаворитка | Трейлеры
Трейлер 2 New :: 05.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Фаворитка
Оригинальное название: Favourite
Прокат в России фильма "Фаворитка": 31 января 2019 года
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О фильме "Фаворитка":
Историческая драма Йоргоса Лантимоса («Лобстер») про придворные интриги в Англии 18 века.
В ролях: Рэйчел Вайз, Оливия Колман, Николас Холт.
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