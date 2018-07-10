Жена Романа Полански отказалась от членства в киноакадемии Актриса Эмманюэль Сенье, жена режиссёра Романа Полански и звезда драмы «Жизнь в розовом цвете», отказалась вступить в ряды Американской академии кинематографических...

Андрею Мягкову исполнилось 80 лет 8 июля отметил 80-летний юбилей народный артист России Андрей Мягков. С героем Мягкова из «Иронии судьбы» Женей Лукашиным вся страна уже много лет подряд встречает Новый...