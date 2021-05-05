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Отец | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 7 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Превью New :: 05.05.21
Название фильма: Отец
Оригинальное название: Father
Прокат в России фильма "Отец": 15 апреля 2021 года
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О фильме "Отец":
Оливия Колман, Энтони Хопкинс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюелл в британском фильме-спектакле (для этого адаптирована одноимённая французская пьеса) о теряющем память отце, которому дочь пытается подобрать сиделку. Два «Оскара» — за лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий.
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