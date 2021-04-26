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Отец | Трейлеры

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Русский трейлер New :: 26.04.21


Все ролики фильма "Отец" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Отец
Оригинальное название: Father
Прокат в России фильма "Отец": 15 апреля 2021 года
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О фильме "Отец":

Оливия Колман, Энтони Хопкинс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюелл в британском фильме-спектакле о теряющем память отце, которому дочь пытается подобрать сиделку. Два «Оскара» — за лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий.

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Отец:

Отец
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 2

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