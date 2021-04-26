|
Отец | Трейлеры
Трейлер New :: 26.04.21
Название фильма: Отец
Оригинальное название: Father
Прокат в России фильма "Отец": 15 апреля 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О фильме "Отец":
Оливия Колман, Энтони Хопкинс, Оливия Уильямс, Имоджен Путс, Руфус Сьюелл в британском фильме-спектакле о теряющем память отце, которому дочь пытается подобрать сиделку. Два «Оскара» — за лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Отец:
Галерея: Оскар-2021, фоторепортаж церемонии
Ради всего человечества: Сезон 2: Американская военщина
Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Игрушка для взрослых: Синтетические партнёры
Поколение Вояджер: Руки убрал
Заокеанский прокат ожидал на неделе бодрящего пинка в связи с запоздалым стартом «Мортал Комбата»...
Годзилла против Конга : Ящурица против Бибизяны. | akametall
Учитывая, что вообще весь этот перезапуск переосмысление Годзиллы и Острова Черепа изначально был скучным и слабосмотрибельным... далее
Мортал комбат : Зочем! | akametall
На самом деле все хорошее в фильме заканчивается сразу после вступления... далее
25 апреля, воскресенье
Главная новинка российского проката «Гнев человеческий» согласно прогнозам обязана была забрать себе половину валовой кассы уикенда...
24 апреля, суббота
22 апреля, четверг
21 апреля, среда
|
|
|
|
|
«Оскар 2021», фоторепортаж «Гнев человеческий», рецензия «Нечестивые», отзыв «Чернобыль», рецензия + подкаст «Ради всего человечества», 2 сезон, отзыв «Мортал комбат», отзыв «Никто», отзыв «Майор Гром», отзыв + подкаст «Игрушка для взрослых», отзыв «Ученик экзорциста», отзыв «Снайдеркат», подкаст «Поколение Вояджер», отзыв