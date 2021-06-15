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Форсаж 9 | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 19 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Отрывок 2 New :: 15.06.21
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Рецензия » Гадкий Торетто Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Скорость не главное Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Форсаж 9
Оригинальное название: Fast & Furious 9
Прокат в России фильма "Форсаж 9": 19 мая 2021 года
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О фильме "Форсаж 9":
Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен в очередной части приключений Доминика Торетто, на этот раз ему противостоит его родной брат Джейкоб Торетто.
Режиссёр: Джастин Лин.
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