|
Форсаж 9 | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 16 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Промо-ролик 3 New :: 04.06.21
Ссылки по теме: Форсаж
Рецензия » Гадкий Торетто Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Скорость не главное Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Форсаж 9
Оригинальное название: Fast & Furious 9
Прокат в России фильма "Форсаж 9": 19 мая 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Блокбастеры » Боевики
О фильме "Форсаж 9":
Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен в очередной части приключений Доминика Торетто, на этот раз ему противостоит его родной брат Джейкоб Торетто.
Режиссёр: Джастин Лин.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Форсаж 9:
Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст
Тихое место 2: Ходячие слуханцы
Друзья: Воссоединение: И в музей
Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст
Форсаж 9: Гадкий Торетто
3 июня, четверг
Круэлла, Cruella
Прокат в России: 3 июня 2021 года
2 июня, среда
Летний прокат после затяжного пост-ковидного межсезонья показал зрителям первые хиты — «Тихое место 2» собрало рекордные деньги...
» Отрывок
|
|
|
|
|
«Круэлла», подкаст «Форсаж 9», рецензия «Тихое место 2», отзыв «Армия мертвецов», подкаст «Кислород», отзыв «Женщина в окне», отзыв «Гнев человеческий», рецензия «Друзья: Воссоединение», рецензия «Пила: Спираль», отзыв «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв Unicon 2021, косплей, фото «Наследие Юпитера», отзыв «Неуязвимый», подкаст