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Форсаж 9 | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Форсаж

Русский промо-ролик 3 New :: 24.05.21

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Название фильма: Форсаж 9
Оригинальное название: Fast & Furious 9
Прокат в России фильма "Форсаж 9": 19 мая 2021 года
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» Блокбастеры » Боевики
» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Форсаж
О фильме "Форсаж 9":

Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен в очередной части приключений Доминика Торетто, на этот раз ему противостоит его родной брат Джейкоб Торетто.

Режиссёр: Джастин Лин.

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Форсаж 9:

Форсаж 9
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

Армия мертвецов: Это личное

Это слишком натянутое и неадекватное кино, которое повторным переосмыслением становится ещё более неадекватным, и здесь Снайдера нечем оправдывать, даже несмотря на жанр

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22 мая, суббота
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21 мая, пятница

Без резких движений, No Sudden Move new
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Тихое место 2, Quiet Place: Part II
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