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Форсаж 9 | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Форсаж

Русский промо-ролик 2 New :: 17.05.21

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Все ролики фильма "Форсаж 9" (12, из них 3 новых)
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Название фильма: Форсаж 9
Оригинальное название: Fast & Furious 9
Прокат в России фильма "Форсаж 9": 19 мая 2021 года
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» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Форсаж
О фильме "Форсаж 9":

Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен в очередной части приключений Доминика Торрето, на этот раз ему противостоит его родной брат Джейкоб Торрето.

Режиссёр: Джастин Лин.

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Форсаж 9:

Форсаж 9
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Любовь, смерть и роботы: Дети и деды
Автор постоянно балансирует между банальным ради вау-эффекта и небанальным ради самовыражения, и не успевает ни там, ни там

Пила: Спираль: Свиная голова под прикрытием
Продажные копы, честные копы, бывшие копы, начальники-копы, новички-копы, только вместо судьи тут свиная голова в телевизоре

Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Это вам не «Огонь», там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана

Непобедимый: Пранк
Самый близкий аналог сериала — скорее, «Рик и Морти». И это отчасти объясняет весь хайп, из-за которого сериал продлили сразу на два сезона вперёд

Наследие Юпитера: Старый Супермен
Предыстория — это то единственное, что тут оказывается хоть сколько-нибудь завершённым. Основной же сюжет остался без внятного финала
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14 мая, пятница
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