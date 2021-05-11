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Форсаж 9 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 11 | постеры | в ролях
Промо-ролик 2 New :: 11.05.21
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Рецензия » Скорость не главное Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Форсаж 9
Оригинальное название: Fast & Furious 9
Прокат в России фильма "Форсаж 9": 19 мая 2021 года
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О фильме "Форсаж 9":
Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен в очередной части приключений Доминика Торрето, на этот раз ему противостоит его родной брат Джейкоб Торрето.
Режиссёр: Джастин Лин.
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