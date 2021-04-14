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Форсаж 9 | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Форсаж

Трейлер 2 New :: 14.04.21

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Все ролики фильма "Форсаж 9" (6, из них 2 новых)
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Название фильма: Форсаж 9
Оригинальное название: Fast & Furious 9
Прокат в России фильма "Форсаж 9": 20 мая 2021 года
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» Блокбастеры » Боевики
» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Форсаж
О фильме "Форсаж 9":

Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон, Хелен Миррен в очередной части приключений Доминика Торрето, на этот раз ему противостоит его родной брат.

Режиссёр: Джастин Лин.

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Форсаж 9:

Форсаж 9
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Сквозь снег: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе
Сценаристы сами не в курсе, куда они отправят персонажей в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять

Мортал комбат: Фигалити
Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Народ у авторов злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь. Это и многое другое обсуждаем в нашем видеоподкасте

Сила грома: Охотницы за злодеями
На выходе получаются такие вам «Охотницы за приведениями», только без фанатского хейта

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно
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13 апреля, вторник

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12 апреля, понедельник
Бокс-офис США: «Годзилла против Конга» продолжает дежурно лидировать
Поскольку заокеанский прокат на неделе остался без заметных премьер, главным вопросом остались падения главного тяжеловеса пост-ковидного сезона...
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11 апреля, воскресенье
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Главный новичок российского проката «Мортал Комбат» собрал рекордные пост-ковидные предпродажи в 30 млн руб...

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«Майор Гром: Чумной Доктор», отзыв + видеоподкаст . «Годзилла против Конга», рецензия + подкаст . «Никто», отзыв . «Гениальное ограбление», отзыв . «Райя и последний дракон», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Поступь хаоса», отзыв . «Сила грома», отзыв . «Сквозь снег», 2 сезон, отзыв . «ВандаВижн», подкаст . «Лига Справедливости Снайдера», подкаст .
 
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