  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Фарго | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер, сезон 4 New :: 17.08.20

смотреть в плейере

Все ролики сериала "Фарго" (9)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Фарго
Оригинальное название: Fargo
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
        ... » Криминальные
О сериале "Фарго":

Первый сезон телесериала основан на одноимённой картине братьев Коэнов.

В нём снялись: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон.

Во втором сезоне полностью новая история. 1979 год. Очередная глушь. Офицер полиции, недавно вернувшийся из Вьетнама, расследует убийство в закусочной, как-то связанное с местными бандами и криминальным синдикатом. В то же время его назначают ответственным за приём в Фарго кандидата в президенты Рональда Рейгана.

Главные роли исполнили: Патрик Уилсон и Кирстен Данст.

Третий сезон: 2010 год, вражда двух братьев Стасси приводит к трагическим последствиям, одновременно в город приезжает некто В.М. Варго, международный криминальный финансист, у которого долгоиграющие планы на парковочную империю Стасси.

Главные роли исполнили: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Новые мутантыАгент ЕваНеистовыйВратарь галактикиСпутникДушаЧернобыльKingsman: Начало
Недавние громкие новинки:
СпутникЛига СправедливостиМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните Солу

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Страна Лавкрафта Русский трейлер
Фарго Русский тизер, сезон 4
Страна Лавкрафта О съёмках
Тёмные начала Русский трейлер, сезон 2
Вдали Русский трейлер
» Трейлер
Третий день Русский трейлер
» Трейлер
Пацаны Отрывок 2, сезон 2
» Русский трейлер для взрослых, сезон 2
» Трейлер, сезон 2
Фарго Тизер, сеон 4
Мы те, кто мы есть Русский трейлер
» Трейлер
Рик и Морти Превью, сезон 5
  
Новые трейлеры:
Страна Лавкрафта Русский трейлер
Фарго Русский тизер, сезон 4
Проект Пауэр О съёмках
» Промо-ролик
Честный вор Русский трейлер
Скуби-Ду! Дублированный отрывок
Американский огурчик О съёмках
Билл и Тед Музыкальный ролик
Мой создатель Дублированное онлайн-интервью
Дьявол всегда здесь Трейлер
Мулан Музыкальный ролик
Страна Лавкрафта О съёмках
Тёмные начала Русский трейлер, сезон 2
Капоне. Лицо со шрамом Русский трейлер
Антебеллум Русский финальный трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Фарго:

Фарго
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 29
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Проект Пауэр: Корпорация Власть
Новым словом в комиксах фильм не оказывается, а оказывается вполне проходным, пусть и бодрым боевичком с, почему-то, спецэффектами

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Мой создатель: Отец робота
Пока картинка повторяет сто раз показанное, герои вместо того, чтобы бытовой драмой давить на жалость, вызывают только раздражение

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Страна Лавкрафта, Lovecraft Country
» Русский трейлер
» О съёмках

Фарго, Fargo
» Русский тизер, сезон 4

Проект Пауэр, Project Power
» О съёмках
» Промо-ролик

Честный вор, Honest Thief
постеров: 1
» Русский трейлер

16 августа, воскресенье
Кинокасса России: «Красотка в ударе» и «Неистовый»
Отечественный прокат продолжает попытки выбраться из коронавирусной ямы, регионы потихоньку открываются...

15 августа, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Скуби-Ду!, Scoob!
» Дублированный отрывок

Американский огурчик, American Pickle
постеров: 1, кадров: +8
» О съёмках

Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
» Русский финальный трейлер
» Музыкальный ролик

Мой создатель, Archive
» Дублированное онлайн-интервью

14 августа, пятница

Дьявол всегда здесь, Devil All the Time new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Мулан, Mulan
» Музыкальный ролик

Капоне. Лицо со шрамом, Capone
» Русский трейлер

Тёмные начала, His Dark Materials
» Русский трейлер, сезон 2

13 августа, четверг

Кто не спрятался, Rental new
постеров: 4, кадров: 6
» Трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Неистовый», отзыв . «Академия "Амбрелла"», 2 сезон, отзыв . «Американский огурчик», отзыв . «Мой создатель», отзыв . «Кто не спрятался», отзыв . «Опасный элемент», отзыв . «Думай, как собака», отзыв . «Проект Пауэр», отзыв . «Бесшумный», отзыв . «Мой шпион», отзыв . «Форпост», отзыв . «Грейхаунд», отзыв . Сериал «Сквозь снег», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Красотка в ударе", "Неистовый", "Думай, как собака", "Мой создатель", "Форпост", "Начало", "Киллер по вызову", "Побег из Претории"
Новинки кино 2020: "Агент Ева", "Гренландия", "Билл и Тед", "Вратарь галактики", "Довод", "Львица", "Мулан", "Новые мутанты", "Kingsman: Начало"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   