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Фарго
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 29 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Рецензия: Дело о двухцентовой марке
В качестве криминальной антологии бытового идиотизма в районе штатов Миннесота и Северная Дакота сериальная версия «Фарго» продолжает мигрировать сквозь время, разместившись в третьем сезона в районе 2010 года, где два брата Стасси в исполнении Эвана Макгрегора ведут многолетнюю вражду за обладание некоей двуцентовой маркой, которая для них давно стала символом бизнес-успеха одного и лузерства другого. Одновременно в городе появляется некто В.М. Варго в исполнении гримасничающего Дэвида Тьюлиса, которому богатенький Стасси должен денег (в этом смысле это в чём-то повторение параллельной темы второго сезона про агрессивное поглощение). Разумеется, тут же начинается всякая хрень, нанятый стырить марку наркоман убивает отчима местного шефа-не-шефа полиции в юбке, фамилия которого тоже Стасси, а вокруг что-то вынюхивает Мэри Элизабет Уинстед, так и не вышедшая из образа повзрослевшей Рамоны, в общем, завязка получается традиционная, если бы не одно «но».
Всё вступление длиной в две серии оставляет ощущение дико занудной и крайне не смешной семейной драмы «за жизнь». С учётом же того, что травестируют в кадре буквально все — и в особенности хреново загримированный двойной Макгрегор — то на выходе получается не просто скука, как мы уже привыкли в «Лучше звоните Солу», а эдакое неприятное чувство, что ты сидишь на спектакле нижнетагильского ТЮЗа, и тебе хочется в туалет, но ты единственный зритель в зале и встать да уйти как-то неловко. Буквально все интонации фальшивы, конфликты высосаны из пальца, а там, где по сюжету должна быть милая местечковая наивность, располагается бездарность сценариста. Харизма из всех персонажей есть только у Тьюлиса, внятные реплики есть только у него и «нового шефа», который тут работает богом из машины, а главная героиня вместе с мисс Свэнго только и делает, что хлопает глазами. В общем, ни за кого не переживаешь, кроме того робота, который «я могу помочь».
Судя по всему, эту вставную третью серию про прошлое отчима сняли только затем, чтобы дать время сценаристам срочно исправить всю эту нудятину, и начиная с четвёртой сериал внезапно становится совсем другим кино. Кардинально меняется темп, Рамона после ББПЕ превращается в атомную брюнетку, начинается развесёлая резня и жесть, трупы идут пачками, в кадре отрывают голову, в пару к малохольной шефине добавляют шикарную Оливию Сандовал, Тьюлис с присными вообще начинает повадками напоминать сериал «Нарко» и сериал про бытовых идиотов со скандинавскими фамилиями, который хотелось бросить смотреть от слова «совсем», внезапно начинает добираться до вершин буквально «Во все тяжкие», или по крайней мере к таковым приближаться.
Конечно, уши первоначального сценария торчат и тут — и финальная сцена явно ещё оттуда, и собственно все эти метания с комой, женой и стеклом — наверняка оставили как есть, не придумав ничего лучшего, но всё это прекрасно игнорируется, пока за кадром произносит свой монолог Лиланд Палмер или в окно влетает граната.
Тут необходимо признать, что это, конечно, балаган совсем другого толка, чем некогда устраивал в кадре Билли Боб Торнтон, и почему Рамона в одночасье стала Никитой, и кто этот глухой мужик, и зачем нам так долго показывают последние три минуты — но приятно, что создатели вовремя спохватились и пусть фоля налево и направо, но сезон спасли, а местами и очень даже порадовали. Но если базовый концепт не реанимировать, то смысла продолжать это шоу просто нет, тем более что согласия на четвёртый сезон пока канал FX не дал, и шоураннеры ориентируют зрителей на срок в три года, когда он может, в теории, выйти.
Название сериала: Фарго
Оригинальное название: Fargo
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О сериале "Фарго":
Первый сезон телесериала основан на одноимённой картине братьев Коэнов.
В нём снялись: Мартин Фриман, Билли Боб Торнтон.
Во втором сезоне полностью новая история. 1979 год. Очередная глушь. Офицер полиции, недавно вернувшийся из Вьетнама, расследует убийство в закусочной, как-то связанное с местными бандами и криминальным синдикатом. В то же время его назначают ответственным за приём в Фарго кандидата в президенты Рональда Рейгана.
Главные роли исполнили: Патрик Уилсон и Кирстен Данст.
Третий сезон: 2010 год, вражда двух братьев Стасси приводит к трагическим последствиям, одновременно в город приезжает некто В.М. Варго, международный криминальный финансист, у которого долгоиграющие планы на парковочную империю Стасси.
Главные роли исполнили: Эван Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед, Дэвид Тьюлис.
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