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Остров фантазий | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Расширенное превью New :: 15.04.20
Название фильма: Остров фантазий
Оригинальное название: Fantasy Island
Прокат в России фильма "Остров фантазий": 5 марта 2020 года
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О фильме "Остров фантазий":
Режиссёр Джефф Уодлоу («Волк_одиночка») представляет ужастик об исполнении тайных желаний.
В ролях: Майкл Пенья, Мэгги Кью, Майкл Рукер.
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