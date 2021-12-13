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Фантастические Твари: Тайны Дамблдора | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Гарри Поттер

Русский трейлер New :: 13.12.21


Все ролики фильма "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора" (4, из них 4 новых)
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Название фильма: Фантастические Твари: Тайны Дамблдора
Оригинальное название: Fantastic Beasts: Secrets of Dumbledore
Прокат в России фильма "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора": 7 апреля 2022 года
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» Франчайзы » Гарри Поттер
О фильме "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора":

Третья часть «Фантастических тварей» выходит без Джонни Деппа, но снова с Дэвидом Йейтсом в режиссёрском кресле.

В ролях: Мадс Миккельсен, Джуд Ло, Эдди Редмейн, Эзра Миллер.

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Фантастические Твари: Тайны Дамблдора:

Фантастические Твари: Тайны Дамблдора
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

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