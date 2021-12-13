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Фантастические Твари: Тайны Дамблдора | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 13.12.21
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Название фильма: Фантастические Твари: Тайны Дамблдора
Оригинальное название: Fantastic Beasts: Secrets of Dumbledore
Прокат в России фильма "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора": 7 апреля 2022 года
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О фильме "Фантастические Твари: Тайны Дамблдора":
Третья часть «Фантастических тварей» выходит без Джонни Деппа, но снова с Дэвидом Йейтсом в режиссёрском кресле.
В ролях: Мадс Миккельсен, Джуд Ло, Эдди Редмейн, Эзра Миллер.
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