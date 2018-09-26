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Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда | Трейлеры
о фильме: кадры: 10 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Финальный трейлер New :: 26.09.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда
Оригинальное название: Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald
Прокат в России фильма "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда": 15 ноября 2018 года
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О фильме "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда":
Вторая часть спин-оффа «Гарри Поттера» о приключениях волшебника-зоолога Ньюта Скамандера.
В ролях: Джонни Депп, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц, Эдди Редмэйн, Джуд Ло. Режиссёр: Дэвид Йейтс.
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