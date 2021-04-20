|
Сокол и Зимний солдат | Трейлеры
о сериале: кадры: 2 | трейлеры: 15 | постеры | в ролях
О съёмках 4 New :: 20.04.21
Ссылки по теме: Мстители
Рецензия » Он Танос и он бородат Роман КОРНЕЕВ
«Мстители: Война бесконечности», кадры (109 фото)
Кинокомикс Marvel «Черная пантера», кадры (140 фото)
Название сериала: Сокол и Зимний солдат
Оригинальное название: Falcon and Winter Soldier
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
О сериале "Сокол и Зимний солдат":
Себастьян Стэн и Энтони Мэки в мини-сериальном спин-оффе «Мстителей».
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Сокол и Зимний солдат:
Чернобыль: Покажи мне драму + видеоподкаст
Ученик экзорциста: Охотники за демонами
Мортал комбат: Фигалити
Сквозь снег: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе
Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
19 апреля, понедельник
Североамериканский прокат, застывший в ожидании значимых премьер, продолжал на неделе планово снижаться...
18 апреля, воскресенье
Отечественные фильмы постоянно отсылают к нашей собственной героической истории, но истинные проблемы подобных постановок зачастую становятся видны лишь по итогам...
Отечественный прокат после заметного перерыва вновь получил заметную российскую премьеру — основанную на известных событиях драму Данилы Козловского...
Чернобыль
Прокат в России: 15 апреля 2021 года
16 апреля, пятница
|
|
|
|
|
«Чернобыль», рецензия + подкаст «Майор Гром: Чумной Доктор», отзыв + подкаст «Гениальное ограбление», отзыв «Годзилла против Конга», рецензия + подкаст «Райя и последний дракон», отзыв «Мортал комбат», отзыв «Никто», отзыв «Сила грома», отзыв «Сквозь снег», 2 сезон, отзыв «Ученик экзорциста», отзыв «Снайдеркат», подкаст