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Сокол и Зимний солдат | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Мстители

Отрывок 2 New :: 13.03.21

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Название сериала: Сокол и Зимний солдат
Оригинальное название: Falcon and Winter Soldier
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» Сериалы » Комикс
» Франчайзы » Мстители
О сериале "Сокол и Зимний солдат":

Себастьян Стэн и Энтони Мэки в мини-сериальном спин-оффе «Мстителей».

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Сокол и Зимний солдат:

Сокол и Зимний солдат
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 2
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

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Вдруг бигфарма всё-таки изобретёт волшебную пилюлю без побочек и привыкания, как в «Дивном новом мире» Хаскли?

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Обсуждения стоит лишь вопрос, имеет ли право ли человек оставаться эгоистом. Не в смерти, нет, ведь мы все умрём, а при жизни

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На фильм банально не хватило ни сценарного, ни режиссёрского ресурса. Он просто в какой-то момент заканчивается и начинается голый синопсис

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Рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир
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