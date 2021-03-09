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Сокол и Зимний солдат | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Мстители

Тизер 2 New :: 09.03.21

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Все ролики сериала "Сокол и Зимний солдат" (5, из них 2 новых)
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Название сериала: Сокол и Зимний солдат
Оригинальное название: Falcon and Winter Soldier
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» Сериалы » Комикс
» Франчайзы » Мстители
О сериале "Сокол и Зимний солдат":

Себастьян Стэн и Энтони Мэки в мини-сериальном спин-оффе «Мстителей».

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Сокол и Зимний солдат:

Сокол и Зимний солдат
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 2
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Часовой: Прибрежный паруль
На фильм банально не хватило ни сценарного, ни режиссёрского ресурса. Он просто в какой-то момент заканчивается и начинается голый синопсис

ВандаВижн: Бесконечное мыло
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бесконечное обещание того, что впереди будет ещё круче

Райя и последний дракон: Много воды
Рано или поздно свет клином сойдётся на последнем куске драконьего камня, и настанет пора спасать мир

Земля: Охота на оленя
Выживание в Вайоминге выглядит у Робин Райт таким завуалированным способом сведения счётов с жизнью

Мавританец: Заключённый номер 760
Подозреваемый сначала пол-фильма вовсю подыгрывает подозрениям на свой счёт, а потом вдруг внезапно оказывается совершенно невиновным
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Обновления
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8 марта, понедельник
Кинокасса России: «Райя и последний дракон» против «Пары из будущего»
Второй расширенный уикенд пост-ковидной весны вновь прошёл в отечественном прокате под девизом борьбы российской комедийной кинопродукции с заокеанским мультфильмом...
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Райя и последний дракон : Нет | BadGary
Нет, и ещё раз нет. Я уже сто раз говорил, детские мультики должны быть простые, но не должны быть тупые... далее

7 марта, воскресенье
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