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451 градус по Фаренгейту | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер New :: 27.02.18 ссылка на ролик
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Название фильма: 451 градус по Фаренгейту
Оригинальное название: Fahrenheit 451
Планы выпуска: 2018 год
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О фильме "451 градус по Фаренгейту":
Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон в новой телевизионной экранизации Брэдбери.
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