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Красивый, плохой, злой | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 16.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Красивый, плохой, злой
Оригинальное название: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
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О фильме "Красивый, плохой, злой":
Режиссёр-документалист Джо Берлингер дебютирует в художественном кино — тоже на документальном материале. Главная героиня годами пытается разобраться в происходящем и не верит, что её бойфренд Тед Банди является серийным убийцей.
В ролях: Лили Коллинз, Зак Эфрон, Джон Малкович, Джим Парсонс.
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