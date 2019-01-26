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Красивый, плохой, злой | Трейлеры
Трейлер New :: 26.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Красивый, плохой, злой
Оригинальное название: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Прокат в России фильма "Красивый, плохой, злой": 18 апреля 2019 года
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О фильме "Красивый, плохой, злой":
Режиссёр-документалист Джо Берлингер дебютирует в художественном кино — тоже на документальном материале. Главная героиня годами пытается разобраться в происходящем и не верит, что её бойфренд Тед Банди является серийным убийцей.
В ролях: Лили Коллинз, Зак Эфрон, Джон Малкович, Джим Парсонс.
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