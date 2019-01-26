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Название фильма: Красивый, плохой, злой

Оригинальное название: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

О фильме "Красивый, плохой, злой":

Режиссёр-документалист Джо Берлингер дебютирует в художественном кино — тоже на документальном материале. Главная героиня годами пытается разобраться в происходящем и не верит, что её бойфренд Тед Банди является серийным убийцей.

В ролях: Лили Коллинз, Зак Эфрон, Джон Малкович, Джим Парсонс.