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Красивый, плохой, злой | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 26.01.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Красивый, плохой, злой
Оригинальное название: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Прокат в России фильма "Красивый, плохой, злой": 18 апреля 2019 года
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» Голливуд » Детективы
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Красивый, плохой, злой":

Режиссёр-документалист Джо Берлингер дебютирует в художественном кино — тоже на документальном материале. Главная героиня годами пытается разобраться в происходящем и не верит, что её бойфренд Тед Банди является серийным убийцей.

В ролях: Лили Коллинз, Зак Эфрон, Джон Малкович, Джим Парсонс.

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Красивый, плохой, злой:

Красивый, плохой, злой
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

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